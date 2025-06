AFP via Getty Images

Mondiali: Giordania qualificata per la prima volta nella sua storia

Gianluca Minchiotti

16 minuti fa



Dopo l'Uzbekistan, anche la Giordania si è qualificata per il primo Mondiale di calcio della sua storia dopo la vittoria (3-0, tripletta di Ali Olwin) in Oman nella penultima giornata di qualificazione asiatica garantendosi la partecipazione ai Mondiali 2026 di Stati Uniti, Canada e Messico.



Grazie a questo successo, i giordani non possono più essere raggiunti al secondo posto del gruppo B dall'Iraq, terzo, che ha perso (2-0) contro la prima e qualificata Corea del Sud.