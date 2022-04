Di seguito il commento del ct del Canada John Herdman dopo il sorteggio del girone dei Mondiali con Belgio, Croazia e Marocco:



"E' il momento che tutti abbiamo sognato, ovvero vedere il Canada uscire dalle urne del sorteggio. Sarà un'altra grande opportunità per far vedere al mondo che siamo un nuovo Canada. Andremo in Qatar senza paura, consapevoli del fatto che abbiamo già costruito una nuova cultura basata su grinta e determinazione. Saremo intelligenti e per niente impauriti".