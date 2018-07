Croazia e Inghilterra sono pronte a darsi battaglia in una semifinale inedita e apertissima. Il pronostico di Sisal Matchpoint su chi sarà la seconda finalista di Russia 2018 - si legge in una nota - è a favore della nazionale dei Tre Leoni, avanti a 2.35, ma il successo croato è possibile, a 3.60. Il pareggio nei 90 minuti vale 3.10. Gli inglesi comandano anche nelle quote sul passaggio turno, a 1.65 contro il 2.25 della nazionale a scacchi. D’accordo con i bookmaker gli scommettitori, il 50% ha giocato il segno 2 nel match e il 68% vede l’Inghilterra in finale. In questo Mondiale la Croazia si è abbonata ai calci di rigore, sia gli ottavi con la Danimarca che i quarti con la Russia infatti, si sono decisi dagli undici metri. Contro l’Inghilterra l’opzione Rigori è a 9.00, si sale a 11.00 per la vittoria della Croazia ai supplementari.I tifosi inglesi, mentre aspettano una finale che manca da 52 anni, sono tutti pazzi per il bomber Harry Kane, ma anche il suo compagno di squadra, Kieran Trippier sta conquistando tutti. Il successo inglese potrebbe portare la loro firma: l’assist di Tripper per il gol di Kane è una delle Supercoppie in tabellone, proposta a 9.00. A trascinare la Croazia invece, ci sta pensando il capitano Modric. Statistiche da urlo per il croato: terzo nel Mondiale per occasioni da gol create, primo per palloni recuperati, 2 gol e un assist. Anche contro i Tre Leoni potrebbe lasciare il segno, in coppia con Mandzukic: il suo assist per la rete dello juventino è a 9.00. Con Sisal Matchpoint è inoltre possibile scommettere su quale sarà il Podio del Mondiale: il trio più probabile è Francia – Inghilterra – Belgio, a 7.50. Intanto tra gli scommettitori la Nazionale più giocata è quella croata, con il 15% delle puntate.