Oggi pomeriggio l'esordio in una fase finale di un Mondiale. Per Panama un sogno ad occhi aperti. Ed il commissario tecnico Hernan Dario Gomez, detto El Botillo, non ha nascosto che, in caso di passaggio del turno, potrebbe lasciarsi andare a una gioia incondizionata: "Cosa faccio se passiamo il turno? Mi scolo una bottiglia di vodka tutto d’un fiato". Ha poi proseguito: "Stiamo sognando la cosa più grande che potevamo sognare. Noi non avremo Ronaldo e Messi ma abbiamo ottimi giocatori. E se saremo in giornata buona…". Panama è inserita nel Gruppo G con Belgio, l'avversario odierno, Inghilterra e Tunisia.