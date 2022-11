I Mondiali in Qatar stanno per partire ma il calcio è, almeno per ora, in secondo piano. Hanno fatto discutere le parole in conferenza stampa del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che ha difeso a spada tratta l’assegnazione al Paese asiatico, tessendone le lodi. Ora a dargli manforte è intervenuto anche Bryan Swanson, il responsabile delle relazioni con i media della Fifa, che ha approfittato del momento per fare coming out.



"Lavoro da tempo con Infantino e mi sono sempre sentito supportato. Sono gay, come molti altri colleghi nella Fifa, e ho sempre sentito il suo sostegno. È un'organizzazione inclusiva che cerca di aiutare tutti, siamo in Qatar per lavoro e non abbiamo avuto problemi".



"Ci sono state critiche in particolare dalla comunità Lgbtq+: sono qui in Qatar in una posizione privilegiata, di fronte a tutto il mondo, come uomo gay. Sono pienamente consapevole del dibattito e rispetto pienamente il diritto degli altri a pensarla diversamente. Capisco. Ma so anche per cosa stiamo combattendo", ha aggiunto.