Vigilia dei Mondiali non senza polemiche. Tra diritti civili lesi, divieti e sponsor che dicono addio, ora a far discutere sono anche le infrastrutture realizzate in Qatar. Come scoperto da The Guardian, quando il fischio d’inizio delle gare incombe, ci sono strutture ancora in alto mare. Stiamo parlando di un fan village ufficiale, quello di Rawdat Al Jahhaniya, che dovrebbe ospitare centinaia e centinaia di tifosi e che però è ancora alla stregua di un cantiere. Lavori in corso insomma per un sito in cui a breve si riverseranno soprattutto tifosi inglesi e gallesi che seguiranno nell’adiacente Ahmad bin Ali Stadium le gare delle loro squadre.



Carrelli elevatori abbandonati, scavatrici e centinaia di container: è questo lo scenario che presenta ora il sito. Aperto lo scorso venerdì, affittare una cabina per due qui costa 172 sterline. E del campo da tennis, dei maxi schermi da cinema, previsti sul sito ufficiale della Fifa, nemmeno l’ombra. L’unica cosa che non manca è la sicurezza, composta da addetti che fanno da guardia alla zona per tutto il giorno ed evitano che i curiosi possano avvicinarsi.



Anche altri siti dove verranno ospitati i tifosi preoccupano l’organizzazione. Come riportato dal Times, ci sono aree in cui l’aria condizionata non funziona e le facilities sono tutt’altro che comode. Non un bel biglietto da visita per il Qatar che, secondo le previsioni, dovrebbe accogliere circa 1,2 milioni di visitatori per i Mondiali.