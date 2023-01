I Mondiali in Qatar sono finiti eppure non smettono di alimentare polemiche e critiche. L'ultimo a parlarne è il rapper 50 Cent che in un'intervista ha svelato quali fossero i piani dello sceicco per la cerimonia d'apertura. "Avevano un budget di 9 milioni per l’esibizione. Io ne avrei preso 1, gli altri 8 sarebbero andati ad Eminem se si fosse esibito. Ho parlato con Paul, il suo manager di Eminem, e mi disse subito che non l’avrebbe mai fatto. Era il più grande evento sportivo di calcio ma non volevamo farlo".