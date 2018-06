Weekend di grande calcio con i Mondiali in Russia. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre un’ampia scelta per le partite che si giocheranno tra sabato e domenica, come si legge in una nota. Domani, ad aprire la giornata alle ore 14 sarà la sfida all’Otkrytiye Arena di Mosca tra il Belgio (a 1,35), vittorioso alla prima per 3-0 contro il Panama, e la Tunisia (a 9,00), beffata invece all’esordio dall’Inghilterra con una rete di Kane nel finale. Poi alle ore 17 alla Rostov Arena si affronteranno la Corea del Sud (a 5,50), sconfitta immeritatamente dalla Svezia, e il Messico (a 1,70), reduce dalla grande prestazione che ha permesso la vittoria storica contro i tedeschi, campioni del mondo in carica. La giornata di sabato si chiuderà con il big match della giornata tra la Germania (a 1,42) e la Svezia (a 8,00). Domenica altre tre sfide. Per il primo incontro le quote Better sorridono all’Inghilterra (a 1,20) che giocherà contro il Panama (a 13,00); a seguire si affronteranno il Giappone (a 3,50) e il Senegal (a 2,25) che guidano il girone a 3 punti dopo aver sconfitto rispettivamente la Colombia e la Polonia; chiuderà la domenica calcistica la sfida serale tra queste due ultime compagini, con i sudamericani avanti nelle quote Better a 2,15 rispetto ai polacchi a 3,40.