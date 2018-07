Il Mondiale è giunto alle semifinali. Domani sera scenderà in campo la Francia, favorita nei 90 minuti di gioco e quotata a 2,45, contro il Belgio a 3,10, il pareggio è a 3,25. La qualificazione ai tempi supplementari per i ragazzi di mister Didier Deschamps è quotata a 9,50 mentre per il team di Roberto Martínez vale 10 volte la posta. I francesi che si impongono ai rigori sono quotati a 9,00, i belgi a 10,00. Mercoledì l’altro match tra l’Inghilterra avanti nelle quote Better a 2,35 sulla Croazia a 3,45, la divisione della posta in palio nei tempi regolamentari è a 3,10. L’approdo in finale tramite i tempi supplementari per gli inglesi è a 8,25, per i croati a 11,50. Il successo ai rigori per la squadra guidata in panchina da Gareth Southgate è a 10,50, per i ragazzi di Zlatko Dalic è a 11,00.