Domani sera tocca al Belgio, che in caso di vittoria contro il Giappone incontrerebbe nei quarti proprio la vincente tra Brasile e Messico. Poche chance per Nagatomo e compagni: la vittoria del Belgio (tre successi su tre finora, con 9 gol fatti e 2 subiti) è a 1,40, il pareggio al 90' si gioca a 4,50, il blitz giapponese vale 9 volte la scommessa. La propensione al gol del Belgio orienta i quotisti SNAI sull'Over, anche se la differenza con l'Under è tutt'altro che abissale (1,80 contro 1,90). Improbabile che entrambe vadano in rete, il No Goal è in effetti basso, a 1,57. In piena luce finora bomber Lukaku, autore di 4 reti in due sole partite, visto che contro l'Inghilterra è stato tenuto a riposo. Il numero nove è attualmente al secondo posto nella lavagna dedicata ai cannonieri, a 4,50. Meglio di lui solo Kane, a 2,50. Una rete di Lukaku al Giappone è a 2,25, nel caso fosse quella dell'1-0 (primo marcatore) la quota sale a 5,50. Probabili anche le reti di Hazard (2,50) e Mertens (2,75). Nel Giappone, un gol di Okazaki è a 5,00, un altro acuto dell'ex milanista Honda (provvidenziale il suo gol al Senegal) si gioca a 6,50.