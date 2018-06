A chiudere il programma degli ottavi di finale del weekend sarà l’interessante sfida delle 20.00 tra Croazia e Danimarca: pochi dubbi su chi sia la favorita, i pronostici di Stanleybet vedono la Croazia vincente a 1.90 contro il 5.00 per i danesi e il pareggio bancato a 3.20. L’Under 2.5 è dato a 1.50, l’Over è più improbabile a 2.48. Kramaric (6.40) sorpassa Mandzukic (7.00) come il più probabile marcatore della Croazia, mentre gli interisti Perisic e Brozovic vedono le proprie chance di segnare una rete rispettivamente a 8.50 e 11.50. Per la Danimarca i favoriti sono Dolberg e Jorgensen a 7.75, la stella Eriksen insegue a 11.50.