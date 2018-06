La qualificazione è già al sicuro e basta solo un pareggio contro l’Islanda per volare agli ottavi di finale dei Mondiali da prima del Girone D. A detta degli scommettitori la Croazia si qualificherà a punteggio pieno: secondo i dati Microgame il 94% delle giocate «1X2» sulla gara di domani è andato sulla formazione di Zlatko Dalic, nonostante le quote siano in grande equilibrio. Il successo croato viaggia a 2,45, la vittoria islandese (che ha raccolto appena il 4% delle preferenze) è data a 2,90, mentre il pareggio è piazzato a 3,35. La Croazia ha vinto le due partite giocate fino a qui segando cinque gol e subendone zero, mentre l’Islanda ne ha segnato solo una in due partite: un successo croato senza incassare gol è proposto a 3,35. Quanto ai nomi dei marcatori nella Croazia c’è da tenere d’occhio Luka Modric, miglior realizzatore dei suoi con 2 gol e dato a 3,75 per il terzo centro. Le sigle di Rebic e Rakitic (gli altri due a segno contro l’Argentina) sono rispettivamente a 3,50 e 4,75, mentre il primo gol in questo mondiale di Mario Mandzukic pagherebbe 2,85. Per l’Islanda, l’unico a segno fino a ora è stato Alfred Finnbogason, per cui andare ancora in gol è una possibilità data a 3,25.