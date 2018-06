Se Polonia e Colombia è uno spareggio qualificazione, Giappone-Senegal vale invece il primato nel Gruppo G. Le due squadre conducono a 3 punti e chi vince vola in testa. I precedenti e le quote sono contro il Giappone che non ha mai vinto contro gli africani e parte da sfavorito nel match di Ekaterinenburg: i Samurai viaggiano a 3,50, il pareggio è a 3,10, mentre i Lions de la Teranga sono favoriti a 2,30. Per entrambe la qualificazione agli ottavi è vicinissima (a 1,55 per il Giappone, a 1,33 per il Senegal), così come è probabile secondo Snai che una delle chiuda in vetta: la nazionale africana è avanti a 2,00, gli asiatici seguono a 3,00.