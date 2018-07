La sfida più attesa di domani è sicuramente quella della sera, con Inghilterra e Colombia pronte a darsi battaglia per il passaggio del turno. Gli inglesi partono ovviamente favoriti su www.stanleybet.it, dati vincenti a 2.15 contro il 3.90 della Colombia, ma abbiamo imparato ormai a non fidarci troppo dei pronostici in questo mondiale che sta regalando grandi colpi di scena. Con tutte le eliminazioni illustri che ci sono state, la vincente di questa partita potrebbe iniziare seriamente a sognare in grande, per questo la sfida sarà accesissima e un pari alla fine dei due tempi regolamentari con conseguenti supplementari ed eventuali rigori si gioca a 3.15. Sarà poi una sfida nella sfida quella tra i due bomber di queste nazionali: da una parte lo scatenato Harry Kane, che punta forte al titolo di capocannoniere, dall’altra Radamel Falcao, imprescindibile puntero colombiano. Un gol del Tigre per la Colombia è dato a 3.25, mentre una segnatura dell’attaccante del Tottenham è di poco più probabile a 2.15. Attenzione però anche all’estro di James Rodriguez da una parte e alle accelerazioni di Raheem Sterling dall’altra. Il fantasista del Bayern Monaco è proposto autore di un gol a 4.00, mentre una realizzazione del velocista del Manchester City paga 3.50 volte la posta. Si resta anche qui sull’Under 2,5 (1.47) piuttosto che sul difficile Over 2,5 (2.55).