Le quote si schierano ancora con l’Argentina, anche dopo due partite disastrose. All’Albiceleste, però, non basterà vincere contro la Nigeria per passare agli ottavi di Russia 2018: per recuperare il terreno perso nel gruppo D, la nazionale di Sampaoli dovrà sperare anche che l’Islanda non batta la Croazia, altrimenti sarà la differenza reti a decidere la qualificazione. Una combinazione possibile secondo i quotisti SNAI, che danno a 1,60 il passaggio del turno degli argentini contro il 2,85 delle Aquile. L’imperativo, intanto, è fare bottino pieno contro la Nigeria, un obiettivo “facile” almeno in tabellone, dove è offerto a 1,55. Gli ultimi precedenti sono però in perfetto equilibrio: nelle quattro partite giocate dal 2011 a oggi, sono arrivate due vittorie per parte e un altro colpo biancoverde pagherebbe 6,25. Alla squadra di Rohr potrebbe però bastare anche il pareggio, in quota a 4,25. Altra costante negli ultimi precedenti sono l’Over (almeno tre reti complessive) e il Goal (entrambe le squadre a segno), anche stavolta in prima linea a 1,75 e 1,80. È qui che potrebbe entrare in gioco Gonzalo Higuain, finora subentrato a partita in corso: contro la Nigeria potrebbe però partire titolare, una possibilità che lo piazza a 2,50 nelle scommesse sui marcatori, appena dietro Lionel Messi (2,00).