Incredibile ma vero, a Russia 2018 anche il Brasile deve sudarsi la qualificazione agli ottavi di finale! La Selecao si trova già al bivio “dentro o fuori” nel match contro la Serbia, anche lei alla ricerca della vittoria per non salutare anzitempo il Mondiale. La gara è dunque decisiva e, per i bookmaker di Sisal Matchpoint, sarà il Brasile a volare agli ottavi. I verdeoro sono favoriti a 1.50, più difficile il successo dei serbi, a 7.00, il pareggio è a 4.20. Ancora più netto il vantaggio brasiliano nelle quote qualificazione, a un rasoterra 1.05, si sale a 6.00 per il passaggio turno della Serbia. Sicuri anche gli scommettitori, il 96% ha puntato sulla vittoria del Brasile nel match. Non solo, la nazionale carioca resta la più giocata dagli scommettitori per la vittoria finale, con il 25% delle preferenze.Tutti si aspettavano Neymar ma, finora, ha brillato di più Coutinho: i primi 4 punti del Brasile sono soprattutto opera sua. Il fenomeno del Barcellona sarà protagonista anche con la Serbia nei panni dell’assistman per il gol di Neymar, una Supercoppia proposta a 7.50. Tra le fila degli slavi invece, i protagonisti della Supercoppia sono il romanista Kolarov e il laziale Milinkovic Savic: i due potrebbero confezionare una rete tutta capitolina nel match, anche se l’opzione assist di Kolarov per gol di Milinkovic non sembra tra le più facili, a quota 33.00. Sfida del gol tutta da seguire quella tra Mitrovic e Neymar, entrambi fermi a una marcatura.