La fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo di Russia 2018 è appena iniziata e già ci sono vittime illustri e molte sorprese. Il Portogallo di CR7 e l’Argentina di Messi hanno salutato la competizione, insieme alla Spagna di Ramos e alla Danimarca di Eriksen, entrambe buttate fuori alla lotteria dei rigori. Domani a sfidarsi per prime saranno Svezia e Svizzera, che in questo mondiale presentano molti punti in comune. Non solo l’assonanza dei loro nomi, ma anche la grande organizzazione tattica e l’assenza di grandi campioni a favore di una armonia e un gioco di squadra che sin qui ha portato ottimi risultati. I bookmaker di Stanleybet vedono l’incontro in sostanziale equilibrio, con la Svizzera di un soffio avanti nelle quote a 2.70, mentre un successo svedese si gioca a 3.00 volte la posta. Anche il pareggio nei novanta minuti si attesta li vicino, proposto a 2.95. Partita che in ogni caso si prospetta avara di reti, con le due squadre che cercheranno di non scoprirsi troppo: l’Under 2,5 è l’ipotesi più probabile a 1.43, mentre il rispettivo Over 2,5 è offerto alto a 2.70. La contesa potrebbe essere decisa da un solo gol, il primo della gara che spezzerà l’equilibrio: i marcatori più probabili della prima segnatura sono Toivonen e Berg (8.50) per la Svezia e Seferovic e Shaqiri (7.75) per la Svizzera.