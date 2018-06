Spostandosi all’Olimpico di Sochi, ad affrontarsi alle 20 saranno due grandi outsider come Uruguay e Portogallo: su www.stanleybet.it le due formazioni partono quasi alla pari, anche se il successo della Celeste di Cavani si fa leggermente preferire a 2.85 contro il 2.95 assegnato ai lusitani; non si discosta di molto il pareggio nei 90 minuti, bancato a 2.90. Anche in questo caso non è prevista una goleada, con l’Under 2.5 dato a 1.44 sul 2.65 per l’Over. La rete di Cristiano Ronaldo – che ha già messo a referto quattro marcature – è ovviamente la più probabile a 5.50, mentre le altre reti più papabili sono di Silva (8.50) e Guedes (9.25) sulla sponda portoghese, di Cavani (6.50) e Suaréz (6.50) su quella uruguayana.