Qualificazione sicura, primato tutto da giocare. È sfida per la vetta anche nel Gruppo A, dove Uruguay e Russia, entrambe a 6 punti, si affrontano domani pomeriggio a Samara. Le quote sono con la Celeste, data a 2,55 per chiudere il girone a punteggio pieno, contro il 3,05 sul pareggio e il 3,10 per il successo russo. Giocano invece solo per la gloria Egitto e Arabia Saudita, matematicamente eliminate. La squadra di Salah è sensibilmente avanti nelle quote, a 1,87. Pari a 3,50, successo saudita a 4,50.