La doppietta all'Argentina e la relativa, impressionante dimostrazione di classe, velocità e agilità lo ha reso una delle stelle dei Mondiali. Anzi, per i quotisti Snai, si legge in una nota, è il candidato numero uno al titolo di miglior giocatore della manifestazione. La palma a Kylian Mbappé, diciannovenne numero 10 della Francia, vale attualmente 5 volte la scommessa. Ma il cammino è ancora lungo e i maggiori avversari sono lì a un passo: a 6,00 si trovano i due brasiliani Coutinho e Neymar e l'inglese Kane. Gli outsider sono Modric (10) e Hazard (12). Puntare su Lukaku, Griezmann e Cavani (ma per l'uruguaiano il mondiale potrebbe essere finito) può rendere 20 volte la giocata; Suarez e de Bruyne sono a 25, Pogba è un colpo da 40.