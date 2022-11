Venti calciatori europei. Il commissario tecnico Hajime Moriyasu ha scelto un gruppo che gioca nel Vecchio Continente per provare a ribaltare un pronostico che vede il Giappone dietro a Spagna e Germania. In difesa spazio agli ex ’italiani’ Yoshida, il capitano, Nagatomo e Tomiyasu, a centrocampo e in attacco la parola d’ordine è qualità. Sorprendono le assenze di Yuya Osako e, sopratutto di Kyogo Furuhashi, e Reo Hatate, non la presenza di Minamino, che nonostante una stagione orribile al Monaco può regalare diverse soluzioni, compresa quella del falso nuove. Parte nell’ombra ma occhio a Yuki Soma: la le qualità per spaccare la partita entrando dalla panchina.Eiji Kawashima (Strasburgo/Fra), Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (St. Truiden/Bel)Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Yuta Nakayama (Huddersfield/Ing), Maya Yoshida (Schalke 04/Ger), Ko Itakura (Borussia Moenchen./Ger), Takehiro Tomiyasu (Arsenal/Ing), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stoccarda/Ger);Gaku Shibasaki (Leganes/Spa), Wataru Endo (Stoccarda/Ger), Hidemasa Morita (Sporting Lisbona/Por), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf/Ger), Junya Ito (Reims/Fra), Ritsu Doan (Friburgo/Ger), Daichi Kamada (Eintracht/Ger), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Kaoro Mitoma (Brighton/Ing);Takumi Minamino (Monaco/Fra), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Spa), Takuma Asano (Bochum/Ger); Daizen Maeda (Celtic/Sco), Ayase Ueda (Cercle Bruges/Bel)Schmidt; Tomiyasu, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Tanaka, Kamada; Kubo, Minamino, Mitoma.Il Giappone si è qualificato a Qatar 2022 vincendo il girone del secondo turno con Tagikistan, Kyrgyzstan, Mongolia e Myamamr, conquistando otto partite su otto con 46 gol fatti e 2 subiti. Nel terzo turno si è preso un posto al Mondiale chiudendo al secondo posto il gruppo B con 22 punti, uno in meno dell’Arabia Saudita, una delle sue squadre a batterlo insieme all’Oman.23 novembre, ore 16 - Germania-Giappone27 novembre, ore 11 - Giappone-Costa Rica1 dicembre, ore 20 - Giappone-SpagnaHajime Moriyasu si aspettava qualcosa di più dal wonderkid Take Kubo, al Mondiale arrivano on fire soprattutto due giocatori, Daichi Kamada e Kaoru Mitoma. Il primo ha segnato 12 gol in stagione con l’Eintracht Francoforte, con il quale non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Il secondo sta convincendo nel nuovo Brighton targato De Zerbi. Due giocatori di grande qualità, con mentalità europea.