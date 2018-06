A 17 anni ha realizzato il suo primo gol con il Monaco, primato d’età assoluto nella storia della squadra, e a 18 è diventato il giocatore più giovane a segnare in una semifinale di Champions. La collezione di record di Kylian Mbappé si è arricchita con il gol siglato ieri contro il Perù, che gli ha permesso di diventare - a 19 anni e 6 mesi - il marcatore francese più giovane di sempre in un Mondiale. Una crescita costante che per i bookmaker potrebbe essere premiata con uno dei riconoscimenti più prestigiosi di Russia 2018: nelle scommesse sul “Best Young Player”, il miglior giovane del torneo, l’attaccante del Paris Saint Germain è primo nelle quote Sisal Matchpoint, a 2,25, alla pari il talento brasiliano Gabriel Jesus, di due anni più grande. Terzo posto per l’inglese Marcus Rashford a 4,50, poi è la volta di un altro francese, Ousmane Dembélé, a quota 7,50.