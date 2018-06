Altra giornata di Mondiali. Dopo la vittoria allo scadere dell'Argentina, che è valsa all'Albiceleste un'insperata qualificazione, e i successi di Croazia e Perù, oltre all'ininfluente pareggio della Francia con la Danimarca, tornano in campo oggi, tra le altre, Brasile e Germania. Entrambe le nazionali citate sono tutt'altro che certe della qualificazione agli ottavi di finale. I tedeschi, che sfidano alle 16 la Corea del Sud, si giocano il passaggio del turno con la Svezia, impegnata contro il Messico. Alle 20 invece scende in campo il Girone E con il match tra i Verdeoro di Neymar e la Serbia di Milinkovic-Savic in quello che può rivelarsi un vero e proprio scontro diretto qualora la Svizzera, impegnata in contemporanea contro la Costa Rica già eliminata, dovesse vincere.



PROBABILI FORMAZIONI:



COREA DEL SUD (4-4-2): Jo; Lee Yong, Jang, Kim Yg, Kim Mw; Lee JS, Ju, Koo, Hwang; Son, Kim Sw. CT: Shin

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Hector; Gundogan, Kroes; Muller, Reus, Draxler; Werner. CT: Low



MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado; Layun, Vela, Lozano; Hernandez. CT: Osorio

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Toivonen, Berg. CT: Andersson

​

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Djourou, Schar, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Gavranovic. CT: Petkovic

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Waston, Gonzalez, Duarte, Calvo; Gamboa, Borges, Oviedo, Ruiz; Campbell, Urena. CT: Ramirez



BRASILE (4-3-3): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar. CT: Tite

SERBIA (4-2-3-1): Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Milovojevic, Matic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. CT: Krstajic

​

DOVE VEDERLE IN TV - Alle 16 Corea del Sud-Germania sarà visibile su Italia 1, mentre in contemporanea Messico-Svezia sarà trasmessa sul canale 20. In serata, Serbia-Brasile in diretta su Italia 1, invece Svizzera-Costa RIca sul canale 20.