Prosegue il programma dei gironi Mondiali con altre tre partite e una giornata cruciale per il gruppo D: dopo il pareggio all'esordio, il Brasile cerca il primo successo contro la Costa Rica, mentre in serata Serbia e Svizzera si affrontano in uno scontro diretto, con Milinkovic e compagni pronti a strappare il pass per gli ottavi. Fondamentale nel gruppo E la sfida tra Nigeria e Islanda: dopo il ko di ieri contro la Croazia, l'Argentina deve sperare in un pareggio o in un successo degli africani per le speranze di acesso agli ottavi, una vittoria degli islandesi complicherebbe tremendamente i piani.



PROBABILI FORMAZIONI





BRASILE-COSTA RICA



BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. Ct: Tite.



COSTA RICA (5-4-1): Navas; Gamboa, Duarte, Acosta, Gonzalez, Oviedo; Bolanos, Borges, Guzman, Ruiz; Campbell. Ct: Ramirez.





NIGERIA-ISLANDA



NIGERIA (4-3-3): Uzoho; Shehu, Troost Ekong, Balogun, Idowu; Ndid, Obi Mikel, Etebo; Moses, Ighalo, Iwobi. Ct: Rohr.



ISLANDA (4-2-3-1): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson; Hallfredsson, Gunnarsson; G. Sigurdsson, Bjarnason, Gislason; Finnbogason. Ct: Hallgrimsson.





SERBIA-SVIZZERA



SERBIA (4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Milivojevic, Matic; Tadic, Milinkovic, Ljajic; Mitrovic. Ct: Krstajic.



SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. Ct: Petkovic.





DOVE VEDERLE



Tutte e tre le partite di oggi saranno trasmesse in chiaro su Italia 1: Brasile-Costa Rica dalle 14, Nigeria-Islanda dalle 17, Serbia-Svizzera dalle 20. Le prime due partite andranno in diretta anche su Mediaset Extra.