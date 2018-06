Archiviato il gruppo F, prosegue il programma della fase a gironi con il secondo turno del gruppo H e l’ultimo match del G. Alle 14, l’Inghilterra (2-1 all’esordio con la Tunisia) sfida Panama, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Belgio. La squadra di Southgate vuole i tre punti per portarsi in testa al girone col Belgio, staccare il pass per gli ottavi e giocarsi il primo posto nell’ultimo turno. Alle 17, si sfidano le due squadre in testa al gruppo H: il Giappone è reduce dal 2-1 con la Colombia, il Senegal dal 2-1 con la Polonia. Chi vince accede agli ottavi, in caso di pareggio bisognerà attendere l’altra gara per capire le sorti del girone. Alle 20 si sfidano Polonia e Colombia: chi perde è fuori dal discorso qualificazione.



PROBABILI FORMAZIONI:



Inghilterra-Panama



INGHILTERRA (3-4-3) - Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Young; Rashford, Kane.



PANAMA (4-5-1) - Penedo; Murillo, R. Torres, Escobar, Davis; Gomez, Godoy, Cooper, Barcenas, J. L. Rodriguez; Perez.



Giappone-Senegal



GIAPPONE (4-2-3-1) : Kawashima; H. Sakai, Makino, Yoshida, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako.



SENEGAL(4-3-3): K.N’Diaye; Wagué, Koulibaly, Sané, Sabaly; Ismaila, Gueye, N’Diaye; Niang, Diouf, Mané.



Polonia-Colombia



POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Pazdan, Rybus; Krychowiak, Linetty; Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki; Lewandowski.



COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; S. Arias, D. Sanchez, Zapata, Mojica; Lerma, Barrios; Cuadrado, James Rodriguez, Quintero; R. Falcao.



DOVE VEDERLE IN TV



Le tre gare saranno visibili in chiaro sui canali Italia 1 e Mediaset Extra, e in streaming sul sito di Sport Mediaset e attraverso l'app ufficiale su cellulare e tablet. Si parte alle 14 con Inghilterra-Panama, poi Giappone-Senegal alle 17 e infine Polonia-Colombia alle 20.