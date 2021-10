Kalidou Koulibaly, difensore e capitano del Senegal, concorda con l'idea di organizzare i Mondiali di calcio ogni due anni, perché crede possa dare più opportunità alle squadre africane. "È una cosa positiva per il numero di squadre africane", ha detto il giocatore del Napoli dopo la vittoria del Senegal sulla Namibia (4-1), in una partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022.



Cinque squadre africane ai Mondiali non bastano, ha detto Koulibaly, sottolineando che "l'Africa merita di avere più squadre". Secondo il difensore, un Mondiale ogni due anni ridurrebbe il numero di amichevoli. "Stavamo già giocando troppo e, con questa nuova idea, ci possono essere meno impegni per noi giocatori", ha detto, come riporta l'Ansa, chiedendo che l'idea venga presa in considerazione, condividendola col maggior numero possibile di colleghi.