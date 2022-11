Gli Oranje tornano a giocare. Dopo il debutto vittorioso, con sofferenza annessa, contro il Senegal, l'Olanda di Louis van Gaal scende in campo alle 17 nella seconda partita della seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali, che segue la sfida tra Qatar e la nazionale di Aliou Cissè delle 14, vinta dagli africani, ora a 3 punti: al Khalifa International Stadium di Ar-Rayyan l'avversario è l'Ecuador di Gustavo Alfaro, a sua volta in testa alla classifica a quota 3 punti, dopo aver battuto proprio i padroni di casa nella gara inaugurale, grazie alla doppietta di Enner Valencia. I conti sono presto fatti: chi vince questo pomeriggio è aritmeticamente qualificato agli ottavi di finale, chi perde si dovrà giocare tutto nell'ultima giornata, mentre un pari lascerebbe tutto aperto. Solo una vittoria dell'Ecuador lascerebbe ancora in corsa il Qatar per la fase finale. Nella nazionale olandese confermato l'ex Foggia Noppert in porta, l'interista Dumfries sulla fascia destra mentre torna dal 1' l'atalantino Koopmeiners. Fuori De Ligt in difesa e Depay davanti, l'Ecuador recupera il suo capitano e bomber dall'inizio.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Ecuador non ha battuto 13 delle 24 avversarie europee che ha affrontato nel corso degli anni, incluse due partite contro l'Olanda (1 pareggio, 1 sconfitta).



LE FORMAZIONI UFFICIALI.



Olanda (3-5-2): Noppert; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Klaassen, Blind; Bergwijn, Gakpo.



Ecuador (5-4-1): Galindez; Preciado, Porozo Vernaza, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Estrada; Valencia.