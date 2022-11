L’ex campione del mondo Emmanuel Petit, sulle colonne del Mirror, si è lasciato andare ad una previsione in vista degli imminenti Mondiali in Qatar: “Penso che il Brasile si porterà a casa la Coppa. L’ultima volta che una nazionale sudamericana ha vinto i Mondiali era più di 20 anni fa, nel 2002, quando il Brasile trionfò in Asia. Se guardi la loro squadra, hanno un mucchio di giocatori d’esperienza che hanno giocato molti match importanti. In più, hanno un leader come Neymar che, in questa stagione, è un giocatore completamente diverso. Probabilmente, è la sua ultima grande occasione di vincere il Pallone d’Oro e la Coppa del Mondo. E visto tutto ciò che è successo con il Paris Saint Germain quest’estate (le speculazioni di tutte quelle persone che volevano che lasciasse il club e non meritasse più di far parte del futuro del PSG) è tornato con molta rabbia, riprendendosi ciò che è suo”.