Una fase a eliminazione diretta di un Mondiale senza Italia o Germania è un inedito quasi assoluto: per trovare l'unico precedente infatti bisogna risalire addirittura al 1930, alla prima edizione, quando italiani e tedeschi non furono fra le nazionali partecipanti. Poi, nelle successive edizioni, almeno una fra Italia o Germania (ma spesso entrambe) è sempre state presente nelle partite da 'dentro o fuori'.



1930 - Italia e Germania assenti



1934 - Italia campione, Germania eliminata in semifinale



1938 - Italia campione, Germania eliminata agli ottavi



1950 - In questa edizione non ci fu una fase a elimnazione diretta: dopo i gironi (Italia presente, Germania assente) ci fu un gironcino finale per decretare la vincitrice



1954 - Italia eliminata nella fase a gironi, Germania campione



1958 - Italia assente, Germania Ovest eliminata in semifinale



1962 - Italia eliminata nella fase a gironi, Germania Ovest nei quarti di finale



1966 - Italia eliminata nella fase a gironi, Germania Ovest finalista



1970 - Italia finalista, Germania Ovest eliminata in semifinale dall'Italia



1974 - In questa edizione non ci fu una fase a eliminazione diretta: dopo i gironi (Italia eliminata, Germania Ovest e Germania Est qualificate), ci fu un'altra fase a gironi per decretare le due finaliste (Germania Ovest prima nel girone e poi campione, Germania Est eliminata)



1978 - Stessa formula dell'edizione precedente, senza eliminazione diretta: Italia e Germania Ovest qualificate dopo la prima fase a gironi, e nella seconda fase a gironi Italia qualificata per la finale 3/4 posto (poi quarta) e Germania Ovest eliminata.



1982 - Anche qui due fasi a gironi, ma con l'aggiunta delle semifinali dopo la seconda fase a gironi: Italia e Germania Ovest vincono le rispettive semifinali, Italia campione in finale contro la Germania Ovest



1986 - Italia eliminata agli ottavi, Germania Ovest finalista



1990 - Italia eliminata in semifinale, Germania Ovest campione



1994 - Italia finalista, Germania elinata ai quarti



1998 - Italia e Germania eliminate nei quarti



2002 - Italia eliminata agli ottavi, Germania finalista



2006 - Italia campione, Germania elimita in semifinale dall'Italia



2010 - Italia eliminata nella fase a gironi, Germania in semifinale



2014 - Italia eliminata nella fase a gironi, Germania campione



2018 - Italia assente, Germania eliminata nella fase a gironi.