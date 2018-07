Tutti e quattro sono stati protagonisti nel cammino delle loro squadre e per tutti e quattro la caccia al Guanto d’Oro del Mondiale - il riconoscimento al miglior portiere del torneo - rimane apertissima. Jordan Pickford, Hugo Lloris, Thibaut Courtois e Danijel Subasic lottano gomito a gomito nelle quote dei bookmaker: alla vigilia delle semifinali di Russia 2018, in prima linea ci sono Pickford - decisivo per l’Inghilterra prima con la Colombia e poi con la Svezia - e il francese Lloris, che invece si in primo piano dopo il guizzo decisivo su Caceres nella partita contro l’Uruguay. Entrambi sono offerti a 3,50 sul tabellone Sisal Matchpoint, di un soffio avanti su Courtois e Subasic. La miracolosa parata del belga su Neymar lo piazza a 3,75 in lavagna, anche in questo caso alla pari con il collega Subasic, due volte trascinatore della Croazia nei rigori contro Danimarca e Russia.