L'Arabia Saudita prova il miracolo. Dopo la clamorosa vittoria contro l'Argentina al debutto nel Mondiale in Qatar, la nazionale guidata da Renard è in testa al gruppo C e oggi alle 14 proverà a qualificarsi agli ottavi di finale cercando i tre punti contro la Polonia. Da una parte Al Dawsari, l'eroe che ha segnato il gol della vittoria contro la Seleccion, dall'altra Lewandowski e co. che all'esordio non sono andati oltre lo 0-0 col Messico con tanto di rigore sbagliato dall'attaccante del Barcellona. L'altra partita di questo gruppo è Argentina-Messico alle 20, ma prima l'Arabia Saudita proverà una qualificazione storica.



Le formazioni ufficiali



Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Bednaerk, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Zielinski, Bielik; Frankowski; Milik, Lewandowski. Ct: Michniewicz

Arabia Saudita (4-5-1): Alowais; Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk; Albrikan, Alanjei, Almalki, Kanno, Al-Dawsari; Alshehri. Ct: Renard.