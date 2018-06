C'è la sfida tra i due bomber più attesi, ma anche quella tra rappresentanti della Serie A. Robert Lewandowski contro Radamel Falcao, Piotr Zielinski contro Juan Cuadrado. In altre parole Polonia contro Colombia, nella seconda giornata del Gruppo H. Chi perde è fuori dopo i ko dell'esordio e dunque l'apporto dei due grandi bomber, entrambi a digiuno fino a qui, sarà fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione. A riguardo i bookmaker danno più chance al polacco, dato a 2,10 come marcatore più probabile dell'incontro. Lo segue, per l'appunto Radamel Falcao, bancato a 2,35. Spostandosi un passo dietro nello schieramento, invece, è Cuadrado a essere più incisivo secondo i bookmaker: la rete dell'esterno juventino vale 3,85 su Microgame, si punta a 5,35 per quella del centrocampista del Napoli. Colombia avanti anche nel pronostico secco sul match di domani a Kazan: i Cafeteros sono dati a 2,20, la Polonia a 3,35, così come il pareggio.