Ha vinto la prima partita con un bel po’ di fortuna, mentre nel ko contro la Spagna, l’Iran avrebbe meritato il pareggio. Con tre punti in due partite del mondiale la formazione asiatica resta ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi, ma la strada ora è tutta in salita. Soprattutto perché nell’ultimo match dovrà affrontare e battere il Portogallo, trascinato da un Cristiano Ronaldo in forma stratosferica. La caratura dell’impresa sta tutta nella quota sulla qualificazione dell’Iran, offerta a 6 volte la scommessa sul tabellone Sisal Matchpoint. La stessa quota che viene piazzata sul successo iraniano nella gara di lunedì prossimo a Saransk. Il pareggio, inutile per la squadra di Queiroz, viaggia a 3,80, mentre il Portogallo è favoritissimo a 1,62.