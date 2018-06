Dopo il sorprendente pareggio del Brasile contro la Svizzera e soprattutto la clamorosa sconfitta della Germania campione del Mondo con il Messico, tornano in campo oggi le nazionali impegnate nel Gruppo G e F. Alle 14 aprono le danze la Svezia, che ha eliminato agli spareggi l'Italia di Ventura, opposta alla Corea del Sud, mentre dalle 17 l'esordio del Belgio di Mertens e Hazard contro Panama. In serata, alle 20, sarà invece il turno dell'Inghilterra, che esordisce al Mondiale contro le Aquile di Cartagine della Tunisia.



PROBABILI FORMAZIONI:

SVEZIA (4-4-1-1): Olsen; Lustig- Granqvist- Lindelof- Augustinsson; Durmaz- Larsson- Ekdal- Forsberg; Berg; Toivonen.

COREA DEL SUD (4-4-2): Kim Seung-Gyu; Lee Yong- Kim Young Gwon- Jang Hyun Soo- Park Joo Ho; Lee Jae Sung- Ki Sung Yueng- Jung Woo Yung- Lee Sung Woo; Son Heung Min- Hwang Hee Chan.



BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Boyata- Alderweireld- Vertonghen; Meunier- De Bruyne- Witsel- Carrasco; Mertens- Hazard; Lukaku.

PANAMA (4-1-4-1): Penedo; Murillo- Torres- Davis- Escobar; Gomez; Barcenas- Godoy- Cooper- Rodriguez; Perez



TUNISIA (4-2-3-1): Hassen; Naguez- Meriah- Ben Youssef- Maäloul; Sassi- Skhiri; Badri- Khaoui- Sliti; Khazri.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker- Stones- Maguire; Trippier- Henderson- Alli- Young; Lingard- Kane- Sterling.



DOVE VEDERLE - L'esordio del Belgio contro Panama sarà trasmesso in diretta eslusiva su Italia 1, così come la sfida delle 14 tra Svezia e Corea del Sud. Alle 20 invece in diretta su Canale 5 la partita tra Inghilterra e Tunisia. Tutte le gare saranno visibili anche su Mediaset Extra, con il commento della Gialappa's Band per la partita serale.