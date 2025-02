Mondiali Sci: super Brignone, è oro a Saalbach

GETTY

La sciatrice azzurra ha completato due manche perfette neiin Austria e ha conquistatodi specialità. In particolare è stata perfetta la seconda manche, completata non solo gestendo, ma aumentando il vantaggio che aveva al cancelletto di partenza su una Robinson che era stata fantastica nella sua seconda discesa. Brignone chiude con il miglior tempo di manche in 1'12"27 e riporta la medaglia più pregiata del Gigante in Italia 28 anni dopo l'ultima volta, quando Deborahtrionfò a Sestriere 1997.

Brignone ha centrato il suo primo oro Mondiale nella categoria dello Slalom Gigante. Per lei non è una novità una medaglia ai Mondiali, ma è la prima di questa specialità dopo l'oro conquistato nel 2023 nella combinata a Courchevel-Meribel e dopo i due argenti in Gigante (Garmisch 2011 e Courchevel-Meribel 2023) e l'argento in SuperG di qualche giorno fa a Saalbach 2025.1. Federica BRIGNONE (Ita) 2'22"71;2. Alice ROBINSON (Nzl) +0.90;3. Paula MOLTZAN (Usa) +2.62