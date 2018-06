Dopo il successo in extremis dell'Inghilterra sulla Tunisia grazie al suo capitano Harry Kane, autore di una doppietta, si chiude il primo turno della fase a gironi dei Mondiali con le gare del girone H. Alle 14 la Colombia di James Rodriguez e Falcao, obiettivo di mercato del Milan, sfida il Giappone di Nagatomo e Honda a Saransk, mentre alle 17 la Polonia se la vedrà con il Senegal. Alle 20 parte la seconda giornata con il match tra Russia ed Egitto, match fondamentale in chiave qualificazione. Dopo le 5 reti messe a segno contro l'Arabia Saudita, i padroni di casa vogliono ipotecare il passaggio del turno, mentre dall'altra parte i Faraoni vanno a caccia del riscatto dopo il ko allo scadere contro l'Uruguay. Esordio per Mohamed Salah, che ha recuperato dall'infortunio alla spalla rimediato nella finale di Champions League dello scorso 26 maggio contro il Real Madrid.



PROBABILI FORMAZIONI:



COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica; C. Sanchez, Aguilar; Cuadrado, J. Rodriguez, Muriel; Falcao.

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Makino, Yoshida, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Honda, Inui; Osako.



POLONIA(4-4-2): Szczesny; Piszczek, Glik, Pazdan, Bereszynski; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski, Milik.

SENEGAL(4-3-3): K.N'Diaye; Wagué, Koulibaly, Mbodj, Sabaly; Gueye, Kouyaté, P.N'Diaye; Keita, Sow, Mané.



RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Smolov.

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Elsaid, Trezeguet; Mohsen.



DOVE VEDERLE - La sfida tra Colombia e Giappone sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia 1, così come la gara delle 17 tra Polonia e Senegal. Alle 20 invece in diretta su Canale 5 la partita tra Russia e Giappone. Tutte le gare saranno visibili anche su Mediaset Extra, con il commento della Gialappa's Band per la partita serale.