Vanno avanti Mondiali Under 17, in corso in Indonesia. Si sono conclusi da poco i match della fase a gironi, che hanno decretato i nomi delle 16 nazionali che si misureranno negli ottavi di finale a partire da lunedì prossimo, 20 novembre.



Questi gli accoppiamenti con le date e gli orari delle sfide degli ottavi:



Ecuador-Brasile il 20/11 alle 09.30

Spagna-Giappone il 20/11 alle 13.00



Mali-Messico il 21/11 alle 09.30

Germania-Stati Uniti il 21/11 alle 09.30

Argentina-Venezuela il 21/11 alle 13.00

Marocco-Iran il 21/11 alle 13.00



Inghilterra-Uzbekistan il 22/11 alle 09.30

Francia-Senegal il 22/11 alle 13.00