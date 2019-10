Prenderà il via questa sera, con il calcio d'inizio del match d'esordio fra Brasile e Canada il Mondiale Under 17 di calcio. Una manifestazione che da sempre offre spunti interessanti per gli uomini mercato dei più importanti club internazionale e anche nella kermess che si giocherà in Brasile non sarà da meno. Fra le 24 squadre qualificate non ci sarà l'Inghilterra campione in carica (quella di Sancho e Foden trionfò nel 2017 in India), non qualificatasi attraverso gli ultimi Europei, mentre vedrà ai nastri di partenza l'Italia che invece nell'edizione indiana non riuscì a qualificarsi.



GLI AZZURRINI - L'Italia è inserita nel girone F con Isole Salomone, Messico e Paraguay. L'esordio sarà lunedì 28 ottobre alle 21 (ore italiane) contro le Isole Salomone. Poi toccherà al big match contro il Messico (il 31 ottobre a mezzanotte) e infine contro il Paraguay (il 3 novembre alle 24). Tutte e tre le partite gli azzurrini le giocheranno all'Estadio Bezerrao di Gama, nel distretto di Brasilia. Non ci sarà l'attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito, bloccato da Conte, ma gli Azzurrini allenati da Carmine Nunziata potrebbero essere comunque una delle sorprese del torneo dopo il bell'Europeo Under 17 concluso al secondo posto dietro all'Olanda. Occhi puntati su Gnonto e Oristanio dell'Inter e Cudrig del Monaco oltre a capitan Panada dell'Atalanta, ma il forfait per infortunio di Colombo del Milan potrebbe togliere forza offensiva.



I convocati dell'Italia

Portieri: Gasparini (Udinese), Molla (Bologna), Rinaldi (Parma);

Difensori: Dalle Mura (Fiorentina), Lamanna (Cremonese), Moretti (Inter), Riccio (Juventus), Ruggeri (Atalanta), Pirola (Inter), Udogie (Hellas Verona), Barbieri (Novara);

Centrocampisti: Chio (Inter), Capone (Milan), Brentan (Sampdoria), Giovane (Atalanta), Oristanio (Inter), Panada (Atalanta), Tongya (Juventus);

Attaccanti: Arlotti (Monaco), Cudrig (Monaco), Gnonto (Inter).



LE FAVORITE - Se l'Italia potrebbe essere una delle sorprese del torneo, anche grazie ad un girone iniziale sulla carta abbordabile, parte inevitabilmente con i favori del pronostico l'Olanda, campione europea in carica e con il baby Unuvar (2003). Segue a ruota il Brasile padrone di casa con una rosa sempre ricca di talenti offensivi. Non si possono sottovalutare infine né la Spagna, semifinalista in Europa e vice-campione in carica e la Francia che come spesso è accaduto nell'ultimo periodo, può vantare su un mix letale di talento e fisicità.



OCCHIO AI TALENTI - Ciò che più conta però è che il Mondiale Under 17 è da sempre una vetrina importantissima per i talenti che sognano il grande salto nel calcio dei grandi e fra i convocati delle 24 nazionali ci sono già degli osservati speciali. Esclusi gli italiani e i ragazzi stranieri che già militano nelle nostre primavere (come ad esempio il france Agoumé dell'Inter) i fari saranno puntati sullo spagnolo Pedro González López o meglio Pedri, centrocampista offensivo con già 10 presenze con il Las Palmas nella seconda serie spagnola. Grande attesa c'è anche per il centrocampista del PSG ​Adil Aouchice, che Tuchel ha già fatto esordire, ma che nell'ultimo Europeo ha eguagliato il record di Platini di 9 gol in un'unica competizione Uefa. Fra gli extra-Europei, infine, occhio al braisliano Gabriel Veron, stellina del Palmeiras, all'argentino Matias Palacios, più giovane esordiente di sempre del San Lorenzo, e al messicano (ma con origini statunitensi) Efrain Alvarez, talento dei Los Angeles Galaxy già elogiato pubblicamente da Ibrahimovic.