Dopo la convincente vittoria dell'esordio contro il Messico, alle 18 a Bydgoszcz torna in campo l'Italia Under 20 nel Mondiale di categoria contro l'Ecuador. Il successo per 2-1 ottenuto con i centro americani ha regalato agli azzurrini la possibilità di qualificarsi già oggi aritmeticamente agli ottavi di finale. Serve un'altra vittoria ai ragazzi di Nicolato che, nonostante qualche assenza (forzata) pesante (Zaniolo e Kean su tutti), hanno dimostrato coesione e qualità nella prima gara della rassegna iridata. Non sarà affatto facile. L'Ecuador, guidato dall'argentino Jorge Celico, ha recentemente trionfato nel Sudamericano Sub20, prima volta nella storia, meritandosi l'appellativo di "Generazione Dorata". Una nidiata di talenti, in ogni zona del campo: tra i pali Moises Ramirez, le frecce sono Jhon Espinoza, il capitano, e Diego Palacios, che vanta già una stagione in Europa al Willem II, ma le punte di diamante sono in avanti. Il fantasista Jordan Rezabala (che ha fallito un rigore nella prima partita pareggiata con il Giappone) e la punta 18enne Leonardo Campana sono le stelle della "Mini Tri". Quest'ultimo ha guidato con 6 reti la selezione ecuadoriana al successo nel Sudamericano Sub20: forte fisicamente e allo stesso tempo tecnico e veloce, ha già attirato su di se le attenzioni di diversi club europei, compreso le italiane Inter, Milan e Napoli. Nicolato conferma la squadra che ha ben figurato con il Messico: Plizzari in porta, difesa a 3 con Ranieri, autore del gol vittoria mercoledi sera, al fianco di Gabbia e Del Prato. In mediana Esposito coadiuvato da Frattesi e Pellegrini, Bellanova e Tripaldelli agiranno invece a tutta fascia. In attacco la coppia formata da Pinamonti e Scamacca.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ECUADOR (4-2-3-1): Ramirez; Espinoza, Porozo, Vallecilla, Palacios; Cifuentes, Alcivar; Plata, Rezabala, Alvarado; Campana. Ct Celico



ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti. Ct Nicolato



PRIMO TEMPO: 2' - Angolo per l'Italia, Esposito cerca Scamacca che viene però anticipato da Porozo.



5' - Miracolo di Plizzari su Alvarado! Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra l'esterno sudamericano calcia a botta sicura, ma l'estremo difensore azzurro con un riflesso miracoloso sventa il pericolo.



15' - Italia in vantaggio! Pinamonti sblocca la partita con una splendida girata volante su precisa sponda di Scamacca, a sua volta bravo a spizzare un preciso cross di Pellegrini. Prima rete in questo Mondiale Under 20 per l'attaccante scuola Inter, capitano degli Azzurri.



22' - Punizione dal limite per l'Ecuador, ma la conclusione di Alcivar è facilmente bloccata da Plizzari.