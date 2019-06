L'Italia Under 20 è pronta a tornare in campo oggi per giocarsi la finalina per il terzo posto. Un risultato comunque positivo, considerate quelle che erano le premesse alla vigilia, ma che fa male per il modo nel quale è maturato. Perché il gol annullato a Scamacca nella semifinale con l'Ucraina fa ancora male, soprattutto dopo l'ottimo cammino degli azzurrini nelle partite precedenti. Oggi, però, c'è da provare a vincere un'altra gara, quella contro l'Ecuador, sconfitto di misura dalla Corea del Sud.



ITALIA-ECUADOR (ore 20.30 diretta su Rai 4 e Sky Sport).



PROBABILI FORMAZIONI



Italia (3-5-1-1): Plizzari; Gabbia, Bettella, Ranieri; Candela, Alberico, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Capone, Olivieri. All.: Nicolato.



Ecuador (4-2-3-1): Ramirez; Espinoza, Porozo, Vallecillas, Palacios; Cifuentes, Quintero; Plata, Rezaba, Alvarado; Campana. All.: Celico.