L'Italia trova la Polonia agli ottavi del Mondiale Under 20, nel match in scena al Gdynia Stadium. I padroni di casa, qualificati tra le quattro migliori terze della fase a gironi, sono reduci da una sconfitta contro la Colombia, una vittoria con Tahiti e un pareggio con il Senegal. Gli azzurrini di Nicolato, invece, sono ancora imbattuti nel torneo, con le vittorie contro Messico ed Ecuador e il pareggio contro i giapponesi. Un trend che convince gli analisti di Snai, che piazzano l'«1» dell'Italia a 1,92, contro quota 4,00 per i polacchi, e il pareggio a 3,30. Tre di fila per la Polonia, due per gli azzurri: è la sequenza dei No Goal, opzione ancora favorita a 1,73 (con il Goal a 2,00), mentre l'Under è a 1,57.