L'Italia favorita, ma l'avversario non è assolutamente da sottovalutare. Gli analisti Stanleybet.it invitano alla prudenza alla vigilia dei quarti di finale del Mondiale Under 20. Domani, i ragazzi di Paolo Nicolato affrontano la rivelazione Mali, che ha eliminato la ben più quota Argentina, seppure solo ai calci di rigore. Azzurri avanti nel pronostico, ma la vittoria è pesante, valutata a 2,10, contro il 3,05 sul pareggio e il 3,45 per un altro colpo maliano. Le quote, nonostante il Mali sia una delle difese più battute del torneo, spingono sull'Under (gara conclusa con meno di tre reti complessivi) dato a 1,60. Tra i possibili marcatori, comunque, spicca Andrea Pinamonti. match winner azzurro nell'ottavo contro la Polonia e dato a 2,50 per il terzo gol nel torneo. A due gol anche Scamacca del Sassuolo, dato a 3,00. Per il Mali, i più pericolosi sono Sekou Koita e Boubacar Konte (2 gol a testa) dati rispettivamente a 4,75 e 5,00.