Domani ancora grande calcio azzurro: alle 17.30 la semifinale del Mondiale Under 20 tra l’Italia e l’Ucraina e alle 20.45 i ragazzi di Mancini affronteranno a Torino la Bosnia per mettere una serie ipoteca alle qualificazioni agli Europei 2020. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre ampia scelta di giocata per queste due partite, come si legge in una nota. I primi a scendere in campo saranno gli azzurrini che, dopo aver eliminato il Mali, avranno di fronte l’ostica Ucraina. Il successo dell’Italia, nei 90 minuti di gioco, è quotato a 2,45; la vittoria dell’Ucraina è a 3,10; la divisione della posta in palio è a 2,95. Gli ucraini in finale ai tempi supplementari valgono 10 volte la posta, la vittoria ai rigori è quotata a 9,00 mentre per gli azzurrini la finale ai tempi supplementari è quotata a 9,00, il successo ai rigori è a 7,50