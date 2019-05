Vittorie per Ucraina e Usa nei match validi per la seconda giornata dei Mondiale Under 20. Gli americani si sogni imposti per 2-0 contro la Nigeria con doppietta di Soto, mentre gli ucraini hanno avuto la meglio con un secco 1-0 sul Qatar (a segno Popov). L'Ucraina con questo successo si qualifica aritmeticamente agli ottavi di finale. Nigeria e Stati Uniti si giocheranno invece il passaggio del turno nell'ultima e decisiva giornata.