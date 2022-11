C'è un proverbio africano che recita: "Se vuoi arrivare primo, corri da solo; se vuoi arrivare lontano, cammina insieme". E anche i sogni si realizzano camminando insieme, anche fra padri e figli.se, come sembra, questa sera dovesse debuttare ai, con le maglie della nazionale degli. Il padre,. Grandissimo giocatore e Pallone d'Oro nel 1995,per poter ambire, all'epoca, a giocare i Mondiali, nonostante i suoi 16 gol in 60 presenze.Il figlio di George (che nel frattempo il suo cammino nella vita lo ha proseguito diventando presidente della Liberia), ed è cresciuto con un percorso totalmente diverso da quello del padre, che arrivò in Europa a 22 anni, per giocare nel Monaco (per poi andare al Paris Saint Germain e al Milan).(dal 2014 fino al debutto in Ligue 1 il 3 marzo del 2018). In seguito è passato al Celtic e quindi al Lille. Sempre nel 2018, il 27 marzo, Weah JR, nell'amichevole vinta per 1-0 contro il Paraguay, diventando così il primo giocatore nato negli anni 2000 a giocare con gli USA, il primo passo per arrivare ai Mondiali.diceva di George Weah: "Lui è shakespeariano. L'Atto Puro. L'Immediato. Lui è pre-veggente, uno che vede prima. Weah vuol dire Giuoco, nel senso di simbolo del mondo. È il Bambino, la trasgressione che il pubblico non s'aspetta, l'accadimento imprevisto".che un figlio si appresta a realizzare, anche in nome del padre. Oggi, ore 21,