I due giorni del campionato di Primavera 2 hanno emesso i primi verdetti e sono di quelli che non si dimenticano perché due club storici dal punto di vista giovanile torneranno dalla prossima stagione nel campionato di Primavera 1. Si tratta del, che fu di Albertoe che è diventato in corso d'opera di Alessando, e dellaallenata da Stefano. I grifoncini tornano nel massimo campionato giovanile dopo un anno di purgatorio mentre gli aquilotti dopo due stagioni.Laziale da sempre, il csi è trasformato negli ultimi anni in una macchina da gol anche se il suo percorso nel mondo del pallone è partito in realtà dallache però dopo due anni lo ha scartato data la grande concorrenza favorendo il suo approdo alla Lazio.el girone e assoluto protagonista stagionale. C'è chi per fisicità e senso del gol, lo paragona a, ma a lui, che ha un contratto fino al 2024, basterebbe avvicinarsi al ruolo di vice-Immobile da tempo vacante.Rossoblù nel cuore, genovese con l'animo che profuma di Grifone,e quest'anno, a sorpresa e ampiamente in anticipo sui tempi, ci è riuscito. Merito diche lo ha conosciuto in Primavera e lo ha portato in Serie B centrando la doppia promozione sia con i grandi che con i coetanei in Primavera. Regista con una gran botta da fuori,che oggi siede sulla panchina dei rivali blucerchiati.