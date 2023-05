L'Emilia Romagna non sta vivendo un buon momento con l'emergenza alluvione che condiziona la vita di tante persone. Una luce di speranza e di gioia in un momento buoi potrebbe però essere rappresentato da un romagnolo doc, che in questi giorni non è in Italia e che, invece, è impegnato in Ungheria nella rosache si sta giocando l'Europeo di Categoria. Si tratta diNato e cresciuto nelle squadre giovanili della sua città, passa presto prima ale poi al. Il fallimento del club bianconero nel 2017-18 consente aldi soffiarlo alla concorrenza e subito, a partire dall'Under 13, la sua innata capacità di trasformare in gol anche palloni impossibili. E i suoi golinsperati, come il successo proprio con glicontro Atalanta, Lazio e Fiorentina oppure l'anno scorso quando, da sottoetà con gli(lui faceva parte della rosa Under 16) viene convocato per le Finali dove si ritrova ad afforntare e battere Juve, Milan e Inter in finale con due gol in tre gare all'attivo.Il gol nel sangue, dicevamo e se in Nazionale Under 17 ha all'attivo 7 gol in 11 presenze, quest'anno col Bologna ha centrato fra Under 17, Viareggio e Primavera ben 26 gol e 7 assist in 30 presenze complessive. Cifre mostruose per un centravanti dalla fisicità atipica, non da vero 9 classico, né da seconda punta mobile. C'è chi in passato lo ha paragonato a, ma per la velenosità dei suoi movimenti a noi ricorda più quelammirato nei primi anni fra Sampdoria e Inter o ilche vediamo oggi in nerazzurro.E non è un caso cheGli intrecci in campo, gli scudetti vinti da rivale, ma anche un sogno che Ravaglioli custodisce non tanto segretamente e che, al contrario non ha paura di mostrare.per un sogno futuro, vestire prima o poi la maglia interista.