Continua il successo della bellissima modella e influencer Monifca Jansen. Ex Miss Universo Curaçao è seguitissima sui social grazie a un fisico da paura che non ha paura di mostrare.



Si definisce una 'Tiger Queen' e in passato ha dichiarato di fare il tifo per il suo Portogallo avendo un debole per l'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo. La sua quarantena? In bikini in spiaggia, ecco le sue foto nella nostra gallery.