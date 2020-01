Tutti pazzi per Cristiano Ronaldo? In patria l'attaccante della Juventus è sicuramente un'icona e in tanti, e soprattutto tante, hanno un'autentica passione per lui. Fra le fan dichiarate c'è anche la modella Monifa Jansen.



Modella dal fisico tutto curve, è stata Miss Universo Curacao nel 2012 e più volte in passato ha dichiarato quanto sia importante Ronaldo per il Portogallo, nazionale per cui fa un tifo sfegatato.



Presenza fissa dei party vip della selezione Portoghese, Monifa è una bomba e noi ve la mostriamo nella nostra gallery.