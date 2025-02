Monopoli-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Dopo il pareggio colto sul campo del Benevento, per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C ilattende la visita delcon l'obiettivo di continuare a sognare.Pugliesi al vertice della classifica in una bagarre che include Cerignola, sanniti e Avellino, senza dimenticare un Potenza leggermente più staccato ma comunque da temere. Gli etnei, di contro, faticano sempre in termini di continuità e - per effetto del ko incassato in casa dell'Audace - devono difendere il piazzamento Playoff unitamente al gap con le prime posizioni aumentato in maniera esponenziale.

Data, orario, copertura tv, dove vedere in streaming Monopoli-Catania e le formazioni della partita, sono informazioni disponibili scorrendo la pagina.Monopoli-Catania andrà in onda in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (254).Monopoli-Catania sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go.